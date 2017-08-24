NG.kz Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской области", рассказали представители молодежного крыла «Нур Отана»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:21 В Костанайской области начался прием заявок от претендентов, желающих попасть в "Золотую книгу молодежи". Жители региона в возрасте от 14-ти до 29 лет могут сообщить о себе конкурсной комиссии до 25 октября.

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