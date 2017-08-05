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≡ "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт 365info.kz публикует цикл интервью с политологом Данияром Ашимбаевым о самых влиятельных чиновниках Казахстана. На этот раз в беседе журналиста и эксперта речь шла об акиме Костанайской области Архимеде Мухамбетове и о плеяде его предшественников.
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Ujcnm
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 06.08.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Молодец Архимед, поддерживаю!"

Точно такие же слова я уже слышал в адрес Балташа, Умирзака, Сергея и Нуралы. А в особенности в адрес Токтарбая.
"Красные пришли уря уря! Белые пришли уря уря!" :-P

§ 112
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ujcnm:
Красные пришли уря уря! Белые пришли уря уря!"

А где ты там разглядел белых или красных?
Для тебя что, госслужащие враги?
Но для тебя они строят дороги, школы, детсады..
Какой то парадоксов Друг..
Профайл

Сергей
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 06.08.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну стыдно читать Ашимбаева! Все наврал и переврал в датах. Скандал с ЦОНом у него 2015 годом датируется, а ведь дело было в 2011-ом. Практически все другие даты тоже перевраны, даже знаменитая история с Кулагиным на фреске. Оценки несерьезны. А пассаж про Кулагина, который якобы недолго здесь продержался, как расценивать?! СЕМЬ ЛЕТ - это совсем недолго?

Ujcnm
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 06.08.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нашегазетчиков отсутствует новость: "Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов наградил юбилейной медалью экс-акимов Костанайского региона в Астане - Шукеева и Кулагина".

А почему не награжден Укин? Единственный бывший аким области, который не стесняется пешком и без охраны гулять по улицам Костаная.

1
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 07.08.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
Не, ну стыдно читать Ашимбаева! Все наврал и переврал в датах. Скандал с ЦОНом у него 2015 годом датируется, а ведь дело было в 2011-ом.

Вероятно речь в статье про автоЦон, он ситуацию в регионе по вершкам знает, а мы то, с хорошей памятью, еще и другой помним

adler
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 07.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:

Что он хорошего сделал?

шал
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 24.08.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сказать спасибо акиму за улицы в западном районе за асфальт ул ленинградская сибрская и т д благоустроистве этихулиц ведь разгружаются улицы центральны

гость
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 24.08.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шал:
сказать спасибо акиму за улицы в западном районе за асфальт ул ленинградская сибрская и т д благоустроистве этихулиц ведь разгружаются улицы центральны

и еще за елки с корне выдраных в угоду маку.Позор!
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