Цитата: Рихард:

да согласен с АнтономК данный пример не очень удачный оказался.. природные условия, а также необустроенность города зачастую нас вынуждают идти на нарушения.



нет здесь никакого нарушения.Писакам ПДД подучить надо.Ну или не писать.(ударение на "а")