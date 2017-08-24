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§ NG.kz
Про установку новых ЕВРОконтейнеров для мусора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо комунальщики думали: раз уж "ЕВРО", значит эти контейнеры еще и самоопорожняются, но не тут-то было...
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Всем общий
Re: Про установку новых ЕВРОконтейнеров для мусора




Отправлено: 24.08.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы все о плохом да о плохом пишите.Ну малек не под рассчитали Тазалыковцы наверное.Всем же свойственно ошибаться.

§ drakon
Re: Про установку новых ЕВРОконтейнеров для мусора
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11723
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

раз уж "ЕВРО", значит эти контейнеры еще и самоопорожняются

Не,для Евроконтейнеров-нужны и Евромашины

а у комунальщиков наверное ещё

вот такие... :lol:
Профайл

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Re: Про установку новых ЕВРОконтейнеров для мусора




Отправлено: 24.08.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне нравится в РФ контейнеры выгружают пустые и чистые, а заплненныетзагружают и вывозят машиной
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