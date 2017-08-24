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≡ На создание мобильного приложения, помогающего в переходе казахского языка на латиницу, в Костанайской области выделили 600 000 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На создание мобильного приложения, помогающего в переходе казахского языка на латиницу, в Костанайской области выделили 600 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Сейчас смартфоны есть у всех, они всегда с нами, поэтому в Костанайской области предложили создать мобильное приложение, помогающее в переходе казахского языка на латинский шрифт, - сообщила на брифинге руководитель управления по развитию языков Гулжан МЕНДЕКИНОВА.
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Директор Пляжа
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...




Отправлено: 24.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас смартфоны есть у всех, они всегда с нами

Как далеки эти люди от народа.
Только по себе и судят.
У большинства народа, которым за 40-50, нет смартфонов.

Спустились бы раз, с небес на землю.

§ Горожанин_kst
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Первая ласточка" пошла...кому ещё неясно для чего сие затевается?!
ДЕНЬГИ!БАБОСЫ!ТЕНГУШЕЧКИ! П-И-И-И-И-Л-Л-Л-ЛИ "народное" баблишко!!!!
Сколько ещё денег распилят под соусом языковым?!!!!
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§ Горожанин_kst
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.08.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По отчётам выходит что уже вроде всех и всему выучили...если не выучили, значит или учителя бездарные, или ученики ни к чёрту.
Финансирование свёртывается, опять же.
Надо убить сразу двух зайцев: и учителей с учениками реабилитировать - теперь же всё и всех переучивать надо! И финансирование полноводными реками вернуть в кисельные берега "языковедов".
Принцип "Где б ни работать, главное - НЕ работать!" торжествует.
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§ KOS77
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
"Первая ласточка" пошла...кому ещё неясно для чего сие затевается?!
ДЕНЬГИ!БАБОСЫ!ТЕНГУШЕЧКИ! П-И-И-И-И-Л-Л-Л-ЛИ "народное" баблишко!!!!

Да уж, у нас во всех затеях, в первую очередь "пилятся" деньги. Не понятно, наша область автономная что ли, инициатива о латинице вроде из Столицы, а приложение будет создано в Костанае или каждый регион будет свои приложения создавать за госсчет!?

[Исправлено: KOS77, 24.08.2017 - 17:12]
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!
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...




Отправлено: 24.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато будет... Наверное какому то не слишком блатному программисту в карман упадет. Стоимость Тулпаров на большом мосту 86 млн., а на приложение которое является частью по реализации Республиканской программы перехода на латиницу какие-то 600 тыс

Далекий
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...




Отправлено: 24.08.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А управление по развитию языков хоть что-то делает для развития языков, отличных от казахского? Или это все таки управление по развитию одного языка? Просто интересно, правда...

Бывалый
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...




Отправлено: 24.08.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с почином. ))))
Первый транслятор пошел.
Ща, как я и говорил ранее, каждый посчитает своим долгом сваять собственный транслятор и поиметь на этом деньжат.

Товарищ Ын
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...




Отправлено: 24.08.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пилите Шура, пилите :lol:

§ 112
Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
большинства народа, которым за 40-50, не

Хм..
У меня есть..
Хотя мне далеко за 40..
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