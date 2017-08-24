112 Re: Весело, лирично и очень брутально #5





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:43 Цитата: Серый волк:

Я бы такое слушать не стал

Ну и?

Значит весь народишко что пришел, ты им это ставишь в Укор?

Почему же не пришел сам туда и им там же не разъяснил, почему ты не пришел бы?

Господи, да все мы смелые тут в интернете и можем говорить все что вздумается, но зачем и ради чего?