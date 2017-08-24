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§ NG.kz
Весело, лирично и очень брутально
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
60-летний юбилей Рудный отгулял с невиданным размахом. Три дня - с 17 по 19 августа - в честь именинника в разных уголках города пели, танцевали, соревновались, дымили мангалами и даже женились. Всеобщее настроение менялось от безудержно веселого, привезенного командой КВН «Союз» и DJ Грув, до лиричного - навеянного песнями украинской звезды Ани Лорак. Звездные выступления щедро разбавляли местными, развлечения шли в режиме нон-стоп.
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парад
Re: Весело, лирично и очень брутально




Отправлено: 24.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
youtube.com/watch?v=RLTjJkSYes0&feature=youtu.be
барабанщицы - учитесь

§ 112
Re: Весело, лирично и очень брутально
112


(Пользователи)
Сообщений: 6143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае людишки не могут так отдыхать как тут..
А значит и праздник будет хуже, потому что его они сами не воспримут..
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§ 112
Re: Весело, лирично и очень брутально
112


(Пользователи)
Сообщений: 6143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас до сих пор работяшки с ГОКа отмечают, кто сутки через двое работает особенно..
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§ Серый волк
Re: Весело, лирично и очень брутально
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8996
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.08.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Российская звезда отказалась от пресс-конференции и вышла на сцену в 11-м часу вечера. Охрана сразу посерьезнела - журналистов начали отгонять от сцены, выстраивая операторов в строгую шеренгу. Когда певица решила принять от поклонников цветы, СОБРовцы окружили ее плотным кольцом.
Она не совсем российская. :lol:
Как пишут её фанаты с удовольствием раздаёт открытки с автографами и подписывает, если её остановить после концерта.
Оцепление из дикарей-полицейских может быть не понравилось. Может быть звук, спросите её сами. Сейчас 21 век.
Я бы такое слушать не стал. Она с Полипом Ферхоровым обнималась на фотосессии. :lol:
Фу-фу-фу-фу! :lol: :lol:
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§ 112
Re: Весело, лирично и очень брутально
112


(Пользователи)
Сообщений: 6143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я бы такое слушать не стал

Ну и?
Значит весь народишко что пришел, ты им это ставишь в Укор?
Почему же не пришел сам туда и им там же не разъяснил, почему ты не пришел бы?
Господи, да все мы смелые тут в интернете и можем говорить все что вздумается, но зачем и ради чего?
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