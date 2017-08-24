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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что ушли в серые ники для создания толпы..
Эх вы, смелости нет, ни чести..
Визжите дальше..
Под разными никами разумеется..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ник:
кто твои братцы? п

Слющай дарагой, ый, зашем тогда акликаешься если не тыбя завут?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2991
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
сейчас опять будет делать ЭТО,

Это имеет название
Сублима́ция — защитный механизмпсихики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии ,
отсутствие активной сексуальной жизни позволяет перенаправить все силы для писанины.
Вот и спалил себя 112

:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сублима́ция — защитный механизмпсихики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии ,
отсутствие активной сексуальной жизни позволяет перенаправить все силы для писанины.
Вот и спалил себя 112

Жаль тебе некуда деть свою сексуальную энергию..
Только на меня и только на форуме..
Реальная жизнь да, такая плохая штука ..
Что приходится уходить с головой в тырнет и говорить только обо мне..
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Слющай дарагой, ый, зашем тогда акликаешься если не тыбя завут?


язык кыпчаков.
значит такой он.
будем теперь знать.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, немец то мой пошел во все тяшкие..
Спросил у меня в подъезде про Это..
Я ему говорю у таксистов поспрашивай..
Как раз он такси вызвал..
Обворуют его наши то, сексуалистки..
У меня так у работяги, который честно неделю отработал и получил 150 тысяч, перед отъездов полностью все у него вытащили девицы то, попутно прихватив мой старый пылесос..
Пылесос то им зачем..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зять уехал..
Не дождался того, кто хотел на него посмотреть и взять интервью..
Да уш..
Зерро оно и в Африке зерро и тут тоже самое..
Надеяться на них, что сами что то сделают в реальной жЫзни, это как то неразумно..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще попробуйте написать коллективную жалобу на меня, и пересказать о чем вы все в меня так недовольны..
Начиная с пункта А и заканчивая Ю..
Что вы каждый то нелогично и глупо жалуетесь на меня в чем попало, попутно унижая себя какими то свинскими оскорблениями?
Нужно быть учиться людьми в первую очередь..
Добьетесь что то в интернете, добьетесь когда то и в жизни, и не нужно будет вам гоняться тут за мной в поисках слива какой то озлобленной энергетики, которую вы получаете в реальной жизни..
Станет легче и проще..
Разве не так?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока у вас нет Вожака, ну для кого то это Пастух или Поводырь, можно я вас буду учить как со мной жестоко нужно поступить?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тему вам что ли обо мне создать..
Но Флуд то как раз и создали чтобы поговорить обо мне, еще давно, в былые веселые времена, которые я вспоминаю с ностальгией..
Как думаете ребятки?
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