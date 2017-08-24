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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше правительство продолжает одаривать журналистов. Вслед за отечественными счастье привалило иностранным - в МИД РК на этой неделе прошла церемония награждения победителей 4-го международного конкурса «Казахстан - глазами зарубежных СМИ».
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nemes
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 20:23
Комментарий удален модератором.

nemes
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 20:30
Комментарий удален модератором.

Толен
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что меня крайне возмущает, когда некоторые наши журналисты как будто из другой страны (вражеской) освещают события то им не нравилось перенос столицы критиковали и настраивали народ, то ЭКСПО мол зачем деньги расходовать все равно ничего не построят, то все у нас Коррупционеры зачем нам мост,зачем нам набережная,зачем на макдоналдс, зачем улицы ремонтируют, они что наши враги? и за это они хотят что бы их поощряли?

nemes
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Толен:
это мой дом и не надо тыкать на мой недостатки о них я сам знаю и делаю все что бы исправить, и сам знаю что мне строить и как мне строить, когда мне ставать и когда мне ложиться спать.

А не слишком ли взял на себя одного такую большую хату? Кроме тебя в этом "доме" живёт ещё полтора десятка миллионов людей,и хотят они жить благоустроенном доме,отвечающем запросам сегодняшнего дня,а не саманной землянке.

* 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Толен:
зачем нам мост,зачем нам набережная,зачем на макдоналдс, зачем улицы ремонтируют, они что наши враги? и за это они хотят что бы их поо

Ну писать о чем то надо, особенно такие популисткие темы типа для народишка..
Из разряда зачем нам Новый год или 8е Марта..
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Толен
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
А не слишком ли взял на себя одного такую большую хату? Кроме тебя в этом "доме" живёт ещё полтора десятка миллионов людей,и хотят они жить благоустроенном доме,отвечающем запросам сегодняшнего дня,а не саманной землянке.

а,что у нас все живут так плохо, не уж то и достижении ни каких нет?
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