112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5438





(Пользователи) Сообщений: 6139

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:37 А вообще попробуйте написать коллективную жалобу на меня, и пересказать о чем вы все в меня так недовольны..

Начиная с пункта А и заканчивая Ю..

Что вы каждый то нелогично и глупо жалуетесь на меня в чем попало, попутно унижая себя какими то свинскими оскорблениями?

Нужно быть учиться людьми в первую очередь..

Добьетесь что то в интернете, добьетесь когда то и в жизни, и не нужно будет вам гоняться тут за мной в поисках слива какой то озлобленной энергетики, которую вы получаете в реальной жизни..

Станет легче и проще..

Разве не так?