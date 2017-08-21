/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение девушке		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение девушке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для послания «Выходи за меня» он использовал мобильное приложение и отслеживал передвижения с помощью GPS. По словам автора, сложнее всего было найти улицы в Астане, чтобы уместить три слова и не упереться в здания.
Читать новость

Бывалый
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 21.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другие три слова короче и их было бы проще сделать.

Иосиф
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 22.08.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной кандидат в баборабы!!!! Будет теперь всю жизнь унижаться!!

просто женщина
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 22.08.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мужчины, вы перестали быть романтиками! Ну ведь классно придумал, и самое главное, что реализовал!! На деле показал свою влюбленность. Но конечно самое главное сохранить эту любовь и романтику всю жизнь, а это увы сложнее. Ведь в жизни нужна и любовь , и забота, и надежность во всех сферах (и моральная, и материальная).

Пит
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 22.08.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно материальная!!! Вот что надо современным женщинам!! А для этого нужен алень и бабораб!!! А моральное и духовное это из теории манипуляций для управления аленем и отбора ресурсов!! Парень видимо не читал книгу Олега Новоселова . Учебник для мужчин. .. А зря!!!!

Бывалый
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 22.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иосиф Пит, да не кипятись ты так...
Тебе все равно такая пробежка не грозит по жизни - не для кого бежать-то, никому твоя пробежка не нужна...

§ Обликоморале
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чот Шнура вспомнил :lol:
Мужчина, в отличие от женщины, животное тупое и наивное. Но, как и все животные, любит ласку. Только получить её хочет за просто так, по любви. Отрастит брюхо, футбола насмотрится до мычания, прыщами пойдёт, купит костюмчик спортивный серенький недорогой, потому, что денег нет, и ждёт. Когда же полюбит его кто за душу его бесценную, за то, что он, это – ОН.
А женщина, тем временем, уже и на диете посидела, и в фитнес сбегала, и на курсы сходила, и работу денежную нашла. Кредит взяла и едет на новенькой тачке мимо логова мужчины. «Вот б***ина. Продажная ****ска. Ненавижу», - так мужчина признаётся ей в любви.
Но любовь его безответна. Отчаяние пронзает его большое мужское сердце. Жизнь ему безотрадна и невыносима. И невдомёк ему, бедному, что просто так – только люлей можно получить, а не любовь.
Профайл

Привет из Кустаная
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 24.08.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
просто женщина:
Но конечно самое главное сохранить эту любовь и романтику всю жизнь

Что сегодня романтика? Подношение ништяков, по которым женщина оценивает ресурсность мужчины? В Душу мужчине женщина смотреть не будет, а вот социальный статус: работа, должность, з/плата, наличие жилья, автомобиля и т.д. - уточнить постарается на первой же встрече. Про "любовь с первого взгляда" речь вообще не ведётся.
Ну, а про "сохранить на всю жизнь"... Как говорится - "и в радости, и в горести"... Так вот "горести", сиречь - сокращение-увольнение мужа на работе, понижение материальных средств, приносимых им же - не хочет современная женщина переживать со своим суженным. Ресурсов нет - майка, зубная щётка, бритва и - на выход.
Это не пустые слова - есть кое-какой опыт.
Так что смотрю сейчас на эдакий "романтизьм" и вижу - в стаде аленей пополнение.

Айка
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 24.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остались еще романтики! Пусть построят крепкую и дружную семью!! Счастья молодым

* 112
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль нам стариканам уже не прочувствовать этого никогда..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 2
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх