Цитата: Толен:

это мой дом и не надо тыкать на мой недостатки о них я сам знаю и делаю все что бы исправить, и сам знаю что мне строить и как мне строить, когда мне ставать и когда мне ложиться спать.

А не слишком ли взял на себя одного такую большую хату? Кроме тебя в этом "доме" живёт ещё полтора десятка миллионов людей,и хотят они жить благоустроенном доме,отвечающем запросам сегодняшнего дня,а не саманной землянке.