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просто женщина:
Но конечно самое главное сохранить эту любовь и романтику всю жизнь
Что сегодня романтика? Подношение ништяков, по которым женщина оценивает ресурсность мужчины? В Душу мужчине женщина смотреть не будет, а вот социальный статус: работа, должность, з/плата, наличие жилья, автомобиля и т.д. - уточнить постарается на первой же встрече. Про "любовь с первого взгляда" речь вообще не ведётся.
Ну, а про "сохранить на всю жизнь"... Как говорится - "и в радости, и в горести"... Так вот "горести", сиречь - сокращение-увольнение мужа на работе, понижение материальных средств, приносимых им же - не хочет современная женщина переживать со своим суженным. Ресурсов нет - майка, зубная щётка, бритва и - на выход.
Это не пустые слова - есть кое-какой опыт.
Так что смотрю сейчас на эдакий "романтизьм" и вижу - в стаде аленей пополнение.