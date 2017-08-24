Цитата: Горожанин_kst:

Гораздо хуже когда правду ты узнаешь из неофициальных источников, разве не так?

а тебе что постоянно надо сообщать что ты живешь хуже чем сосед, и выискивать у тебя в доме, что у тебя плохо лежит или что сделал ты не так у себя в доме? при этом рассказывать, что в соседнем доме все отлично? я к примеру воспринимаю это так, это мой дом и не надо тыкать на мой недостатки о них я сам знаю и делаю все что бы исправить, и сам знаю что мне строить и как мне строить, когда мне ставать и когда мне ложиться спать.