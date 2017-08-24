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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше правительство продолжает одаривать журналистов. Вслед за отечественными счастье привалило иностранным - в МИД РК на этой неделе прошла церемония награждения победителей 4-го международного конкурса «Казахстан - глазами зарубежных СМИ».
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§ peshexod
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 24.08.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гораздо важнее - что делать с внутренней аудиторией, которая уже сейчас живёт в будущей столице Нового шелкового пути

Иностранцам то зачем наши рваные теплосети?
Это как раз предмет для местных СМИ, НГ в том числе.
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Для Гафурова!
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 09:18
Комментарий удален модератором.

читатель
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 09:20
Комментарий удален модератором.

читатель
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 09:34
Комментарий удален модератором.

читатель
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 10:04
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитываешь, описываемые ситуации, события, поведения и прочАя ...и такое ощущение, что находишься в фантасмагории какой-то ("что имеет место быть")))

псайбой
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Казахстан стремится стать столицей «Нового шелкового пути»...

Бессодержательная по смыслу фраза, для красивого словца. Столица - это политико-экономический центр, который решает "чего", "откуда", "куда", "сколько" и т.д. В шелковом пути решают заказчики (ЕС) и поставщики (Китай и пр.), мы же - транспортный хаб, транзитер, связующее звено, но никак не столица.Цитата:
был явно необъективен и пристрастен, раз уж написал

Тимур, разве он обосновал свою обозначенную цифру затраченных средств на ЭКСПО? Разве не строились подобные объекты на других выставках? Это сугубо его субъективный взгляд со своими комплексами и бездоказательной базой, как в инете ноют люди о том о сем. У него далеко не журналистский подход, а обывательский.

Толен
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Ну а ввергать народ в состояние, близкое ко сну, у нас, судя по фотографиям с совещаний, способен практически каждый оратор.

а вы хотели бы, будоражить народ, для чего? что бы стали "свободными"как в Украине? или возбуждать ненависть народа к другим страна как Россия делает в своих СМИ? вы этого хотите? Уважаемы пойдет ли народ за вами?

§ Горожанин_kst
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.08.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Толен:
а вы хотели бы, будоражить народ

Гораздо хуже когда правду ты узнаешь из неофициальных источников, разве не так? Когда все официальные источники информацию замалчивают, или преподносят её в другом свете, далёком от реальности. Это по твоему сильно укрепляет имидж власти? Подумай сам чего можно добиться с таким подходом?Как с доверием и диалогом власть-народ?
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Толен
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Гораздо хуже когда правду ты узнаешь из неофициальных источников, разве не так?

а тебе что постоянно надо сообщать что ты живешь хуже чем сосед, и выискивать у тебя в доме, что у тебя плохо лежит или что сделал ты не так у себя в доме? при этом рассказывать, что в соседнем доме все отлично? я к примеру воспринимаю это так, это мой дом и не надо тыкать на мой недостатки о них я сам знаю и делаю все что бы исправить, и сам знаю что мне строить и как мне строить, когда мне ставать и когда мне ложиться спать.

§ white-out
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 24.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Толен:
я к примеру воспринимаю это так, это мой дом и не надо тыкать на мой недостатки о них я сам знаю и делаю все что бы исправить,

Ага. 25 лет уже исправляете да все исправить не можете.
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Бывалый
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза




Отправлено: 24.08.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
white-out:
25 лет уже исправляете да все исправить не можете.

И что же конкретно исправляют уже 25 лет да все исправить не могут?
Ну-ка, ну-ка, интересно послушать конкретный пример, а не обычную твою тупую распальцовку.

* 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сеанс гипноза
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы одарил нас, простых людишек..
Журналистов хватит уже одаривать.
На месте правительства я бы разогнал большинство из них..
Одаривать нужно врачей, учителей, рабочих..
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