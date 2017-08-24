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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 361 из 362«1...359360361362»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гарячий щящлык на природе..
Вспомните, когда из вас в последний раз так по простецки кто то отдыхал на природе с семьями?
Может потому вы такие злобные все, картинку посмотрели в интернете и все?
Но плохую ауру, накопившуюся за годы сидения на диване в одиночестве, комп или планшет не снимет, как это делает вода плюс Земля..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рядом люди тоже отдыхают, лежат, ходят, купаются, но смотрите, у них нет в руках планшетов и они полностью расслаблены..
Они с Ее Величеством природой..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Отдохнуть от интернета, от чего то еще , это же так прекрасно..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдыхаем в районе этого моста..
Ну правда я мотаюсь больше то за пивом то за квасом..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В отличии от тебя, я всегда спокоен.
Мои нервы, как стальные канаты (с)
Где имена, должности, телефон?
Ну а рыбачить я уже буду в заливе Черного Моря, в районе Слынчев-Бряг, через два-три дня.
Да и шашлык уже поднадоел, каждые выходные этого лета.
Откушаю болгарской кухни.
Гювечи , разнообразные мусаки и плакии , кебабы , яхнии.
А ты и дальше ной, истери, лги, упивайся пивом ;-)

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога на Костанай..
Вид с моста..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудненский деловой центр..



Кстати спросил у зятя про среднюю зп, 150-250 тысяч в среднем чистыми..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты

Ты да Ты да Ты..
Ты не заметил что я не ругаюсь такими словами 13ти пасаненка , который разговаривает о Господи о том, с другим таким же об Этом действии, которое они совершают чтобы удовлетворить какие то инстинктивные физиологические потребности?
Не обзываюсь и не оскорбляю как последнее ничтожество где то на помойной свалке?
Это ваша прерогатива, показывать свое истинное нутро..
Я какой есть такой есть, но все же стараюсь не опуститься до вашего уровня где то в тематических дискуссиях..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Румынию он поехал отдыхать..
Это не отдых, это работа..
Ты тут бы сперва научился зад извини за выражение от потертого дивана отодрать, что уш Румыния то..
Вон посмотри на Будулая в Табор уходит в небо и все..
Вот и вся Румыния..
Отдыхать, отключать мозги нужно научиться и в приближенных к реалиям местах, в реальной жизни.
А не выбирать местом отдыха какую то Румынию..
Это тебя как то изменит?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцу своему приехал бойлер отключил, втыкнул туда удлинитель, потом туда стиралку..
Не знал как стиралку подключить..
Эх немцы..
С Нижней Саксонии, типа где то там Гановер какой то..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот немцы ездят сюда отдыхать, это что то..
Ни жалуются, не ноют, все понимают..
Поехал он в Румынию..
Ну и дальше то что, в Рудный то побоялся за доказательствами?
Кстати зять сейчас на речке, можно было бы и подъехать, делов то 20 минут..
Ну нет, мы боимся реальной жЫзни..
Даже в Румынию от нее сбегаем, чтобы типа отдохнуть..
Посмотрим как ты отдохнувший сразу же на второй день понесешься оскорблять тут на форум..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между прочим румыны развернули самолет Рогозина..
Под америкосами пляшут, а ты к ним то..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
отличии от тебя, я всегда спокоен.

Хех..
Это когда пытаешься обозвать или поддавкнуть обзывающему, который опустился ниже уровня Свиньи?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем без явной на то причины, просто так, чтобы поддержать таких же обиженных как и ты, тем самым выразить некую солидарность в борьбе со мной..
Но зачем?
Им как то легче стало, или тебе?
Что за модная тенденция развивается тут на форуме, беспричинно поддакивать в неимеющих ничего общего в тематических ветках оскорблениях?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Отправлено: 24.08.17 - 08:09
Думаю в тему, перебить запах курицы и петуха, коей уже весть форум пропитался..
Шашлыг вчера...

Радует хоть что ты иногда как то раз в год отдыхаешь..
Злобная Энергия сразу куда то уходит, не так ли?
И ты уже не способен какое то время источать ее тут на форуме, на близких, на родных..
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Ответить Новый топик
Страница 361 из 362«1...359360361362»
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