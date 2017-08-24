112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5408





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:32 Цитата: Директор Пляжа:

Ты

Ты да Ты да Ты..

Ты не заметил что я не ругаюсь такими словами 13ти пасаненка , который разговаривает о Господи о том, с другим таким же об Этом действии, которое они совершают чтобы удовлетворить какие то инстинктивные физиологические потребности?

Не обзываюсь и не оскорбляю как последнее ничтожество где то на помойной свалке?

Это ваша прерогатива, показывать свое истинное нутро..

Я какой есть такой есть, но все же стараюсь не опуститься до вашего уровня где то в тематических дискуссиях..