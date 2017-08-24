NG.kz Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не имеет претензий к работодателю



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:51 Как сообщил в ответе на запрос "НГ" руководитель управления по инспекции труда акимата Костанайской области Максим МОРГУНОВ, 55-летний сварщик Сергей Мананков не обращался с заявлением в это ведомство.

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