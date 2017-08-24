Цитата: 112:

Хорошо хоть про "дро..." не стерли..

Какое озверение..

И вот вы Кампашка , созданная мной на вашей Ненависти, это ваши последние аргументы?

То есть превратиться в каких то голодных падальщиков и показать кто вы есть на самом деле?

Ну нет уш, увольте, вставать на карачки как вы и так же на вас гавкать не собираюсь..



и вот непонятно твое волнение. разве есть повод?

об этом и раньше говорилось и ты адекватно все воспринимал.

когда под серым выходил.

и тебе наверное приснилось во сне, что как только ты выйдешь под реганным, но с теми же

речами, с тем же подходом к обсуждению, с тем же поведением и курями,

что все начнут тебе поддакивать и кланяться на каждом углу.

ты мол не какой то аноним, а пользователь, правда красноты много.

но это ты можешь меняться как хамелеон, другие не привыкли так поступать .

так что оглянись вокруг.. ничего не изменилось.

земля также вращается вокруг солнца.

но солнце это не ты. если ты про это подумал.