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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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123
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 15:28
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вставать на карачки

Да ты с них и не поднимался)Цитата:

112:
вас гавкать не собираюсь

Ну так поди голос осип, теперь тявкаешь.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хорошо хоть про "дро..." не стерли..
Какое озверение..
И вот вы Кампашка , созданная мной на вашей Ненависти, это ваши последние аргументы?
То есть превратиться в каких то голодных падальщиков и показать кто вы есть на самом деле?
Ну нет уш, увольте, вставать на карачки как вы и так же на вас гавкать не собираюсь..


и вот непонятно твое волнение. разве есть повод?
об этом и раньше говорилось и ты адекватно все воспринимал.
когда под серым выходил.
и тебе наверное приснилось во сне, что как только ты выйдешь под реганным, но с теми же
речами, с тем же подходом к обсуждению, с тем же поведением и курями,
что все начнут тебе поддакивать и кланяться на каждом углу.
ты мол не какой то аноним, а пользователь, правда красноты много.
но это ты можешь меняться как хамелеон, другие не привыкли так поступать .
так что оглянись вокруг.. ничего не изменилось.
земля также вращается вокруг солнца.
но солнце это не ты. если ты про это подумал.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 16:09
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4503
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх вы. Марик к вам всей душой и сердцем. Свою жизнь и быт показывал . все в открытую. С фотками. А вы его клюете. Нехорошо это. Неправильно это. Я лично непонимаю . 😔
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3850
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.08.17 - 16:41
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
знаю точно, Героев Советского Союза хоронят иначе.... са

Ты давай не втирай про иначе..
Не глумись над теми кто тебя защищал и погибал за таких как ты..
Это не смешно.
Ты над ними просто издеваешься..
Ну твое дело..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, а вот и рыпка..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Эх вы.

Эх мы :lol:
Ты видимо как и он, только заголовки читаешь и по диагонали?
Сначала вникни в суть, потом пытайся тут кого упрекать, в чем бы то не было.
Или тоже только на бла-бла способен, а по факту не чего сказать?
Не смеши мои гаджеты, правозащитник.
Особенно о чистой и светлой душе. :lol:
Вообщем, еще один потерянный для общества и форума чел.
Аминь!))

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я лично непонимаю

Вот когда поймешь, тогда и приходи милости просим.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вот когда поймешь, тогда

Узбагойся..
Лучше остынь, выйди на природу, свари уху или гарячий щящлык..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чего там в Румынии, дико и неуютно, что злоба так и хлещет, не понимаю..
Картошки если мяса нет спеки..
На природе..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зять кстати на этой черной машЫне приехал в Рудный отдыхать с Качар..
Где Дыректор пляжа?
Ах да, в Руманию ускакал..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Племяшки..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удочка для ухи..
Как хорошо то..
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Ответить Новый топик
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