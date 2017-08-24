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112:
Хорошо хоть про "дро..." не стерли..
Какое озверение..
И вот вы Кампашка , созданная мной на вашей Ненависти, это ваши последние аргументы?
То есть превратиться в каких то голодных падальщиков и показать кто вы есть на самом деле?
Ну нет уш, увольте, вставать на карачки как вы и так же на вас гавкать не собираюсь..
и вот непонятно твое волнение. разве есть повод?
об этом и раньше говорилось и ты адекватно все воспринимал.
когда под серым выходил.
и тебе наверное приснилось во сне, что как только ты выйдешь под реганным, но с теми же
речами, с тем же подходом к обсуждению, с тем же поведением и курями,
что все начнут тебе поддакивать и кланяться на каждом углу.
ты мол не какой то аноним, а пользователь, правда красноты много.
но это ты можешь меняться как хамелеон, другие не привыкли так поступать .
так что оглянись вокруг.. ничего не изменилось.
земля также вращается вокруг солнца.
но солнце это не ты. если ты про это подумал.