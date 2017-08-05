Сергей Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть... #32







Отправлено: - 20:11 Не, ну стыдно читать Ашимбаева! Все наврал и переврал в датах. Скандал с ЦОНом у него 2015 годом датируется, а ведь дело было в 2011-ом. Практически все другие даты тоже перевраны, даже знаменитая история с Кулагиным на фреске. Оценки несерьезны. А пассаж про Кулагина, который якобы недолго здесь продержался, как расценивать?! СЕМЬ ЛЕТ - это совсем недолго?