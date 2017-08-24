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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29375

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:41 Приехала гостья, не чуждая кулинарии. Особенно хороша тем, что охотно готовит сама. Два дня выпекает крамблы - простой и вкусный десерт, который к тому же можно совершенствовать, кажется, до бесконечности.

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