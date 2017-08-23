Цитата: андрей 117:

по уму это нужно было делать в то время когда мост реконструировали



Реконструкция большого моста проводилась в другое время, по другому проекту и на другое финансирование, а строительство канализации сточных вод проводится по другому проекту и на другие деньги.

Наша исполнительная власть (Акиматы) не могут работать по Генеральному плану, который разрабатывается до мелочей, а также должна быть стратегия.

А фактически Генеральный план это как легенда на будущее, которая "может быть, а может и не быть".