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≡ Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10 дней позже, чем обещали 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10 дней позже, чем обещали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29375
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой мост между Костанаем и Затобольском закрыли для проезда 18 августа. Причина - работы по замене канализационного коллектора. Сегодня вечером на перекрестке ул. Набережной с ул. Тауелсиздик еще гудели экскаваторы и тракторы.
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§ Медный
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:

определённо, это же нужно думать на перёд на год-два. Закладывать деньгив бюджет, объявлять тендеры, ну и т.д. Это же работать надо высокому начальству ;-)
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§ Затоболец
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
по уму это нужно было делать в то время когда мост реконструировали

Реконструкция большого моста проводилась в другое время, по другому проекту и на другое финансирование, а строительство канализации сточных вод проводится по другому проекту и на другие деньги.
Наша исполнительная власть (Акиматы) не могут работать по Генеральному плану, который разрабатывается до мелочей, а также должна быть стратегия.
А фактически Генеральный план это как легенда на будущее, которая "может быть, а может и не быть". :-) ;-) 8-)
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Гражданин
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 24.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы узнать, а когда закончится строительство моста в Тоболе, где жуть какая объездная дорога и жесть какой проезд через тоннель под железной дорогой.

§ Медный
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:

т.е. горизонт планирования до конца бюджетных денег, а дальше тьма и мрак ))
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серж
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 24.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я живу рядом с этой так называемой "ремонтной зоной". С апреля месяца, когда они начали работу по обьекту я наблюдаю за их рботой. Голову дам на отсечение, с такими темпами и "расторопностью" они сдачу этого обьекта переносят на следующий год. Не умеют даже организовать работу, хотя бы работу на этом перекрестке могли бы организовать в две смены
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