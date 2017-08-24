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§ NG.kz
Крошки мои - для вас
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29375
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехала гостья, не чуждая кулинарии. Особенно хороша тем, что охотно готовит сама. Два дня выпекает крамблы - простой и вкусный десерт, который к тому же можно совершенствовать, кажется, до бесконечности.
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§ Горожанин_kst
Re: Крошки мои - для вас
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Если такой скалкой отходить

А чем муж нынче провинился?)
Скалка - муж - отходить...да, клише, но странноватый ассоциативный ряд.
Скалка - ужин - домашняя лапша (на худой конец пельмешки-вареники), вот мой ряд. Симпатичнее, не находите?
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§ amduscias
Re: Крошки мои - для вас
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6153
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 24.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
странноватый ассоциативный ряд

А вы криминальные сводки почитайте. Скалка - ещё ничего...))
Профайл
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