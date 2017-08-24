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§ NG.kz
«Я паркуюсь, как осел»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29375
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» с номером 003 AS 03, который двумя передними колесами заехал на тротуар вдоль пр. Аль-Фараби в Костанае, наш фотокорреспондент сделал 9 августа 2017 года напротив здания проектного института. В ДВД Костанайской области такую парковку машины признали нарушением.
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§ antonK
Re: «Я паркуюсь, как осел»
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 24.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не нарушил данный автомобиль!

Парковка с частичным или полным заездом на тротуар РАЗРЕШЕНА легковым автомобилям, если это не мещает пешеходам!!

В соответствии с требованиями пункта 12.2. ПДД РК
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