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§ NG.kz
Крошки мои - для вас
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехала гостья, не чуждая кулинарии. Особенно хороша тем, что охотно готовит сама. Два дня выпекает крамблы - простой и вкусный десерт, который к тому же можно совершенствовать, кажется, до бесконечности.
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§ kbkz1980
Re: Крошки мои - для вас
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда закончатся эти иностранные названия
Этот десерт всегда назывался пирог-затеруха
Вся суть в песочной крошке.
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§ 74
Re: Крошки мои - для вас
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4269
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 24.08.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Когда закончатся эти иностранные названия
Этот десерт всегда назывался пирог-затеруха
Вся суть в песочной крошке.

У нас его называют "куха", от немецкого кухен.
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§ Медный
Re: Крошки мои - для вас
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

вкусно получается
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§ Медный
Re: Крошки мои - для вас
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это другой рецепт оказывается :-o есть рецепт где тесто замораживается и трётся на тёрке
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* drakon
Re: Крошки мои - для вас
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,Виталя, попробует - Затируху... :lol:
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§ Vital
Re: Крошки мои - для вас
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4503
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опасно пробывать. Лиля не любит тех кто много кушает еще и сладкое. Я пожалуй на встречи буду только чай пить 😢😭
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§ kbkz1980
Re: Крошки мои - для вас
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,Виталя, попробует - Затируху

Дракоша,тебе шарлотка ,пеку я часто хватит всем картинок с пирогами :lol:
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* drakon
Re: Крошки мои - для вас
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой спасибо,Дорогая!... :oops:
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§ Обликоморале
Re: Крошки мои - для вас
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Советую еще приобрести такую скалку )
Как раз для выпечки..

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§ Змея Подколодная
Re: Крошки мои - для вас
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пирог-затеруха

Крошка называют этот пирог еще))) При чем с начинкой можно фантазировать, хочешь плодово-ягодную, хочешь творожную, а можно и все вместе))) Давно не делала, надо, кстати, замутить)))
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§ kbkz1980
Re: Крошки мои - для вас
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Увы Котя,есть вещи которые безценны
Скалка от пробабушки,и новомодными её не заменишь)))
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§ kbkz1980
Re: Крошки мои - для вас
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция!
Думаю Доре пора более серьёзнее относится к работе
А то я со своим умением готовить
И локотком могу подвинуть
:lol:
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§ amduscias
Re: Крошки мои - для вас
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6153
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 24.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Советую еще приобрести такую скалку )

Если такой скалкой отходить мужа, на нём все котики отпечатаются :-) :-) :-)
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§ Vital
Re: Крошки мои - для вас
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4503
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля ты меня не пугай😨надеюсь ты своих мужей скалкой пробабушкиной негоняла?
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