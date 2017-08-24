Горожанин_kst Re: На создание мобильного приложения, помогающего в переходе... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 796

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:09 По отчётам выходит что уже вроде всех и всему выучили...если не выучили, значит или учителя бездарные, или ученики ни к чёрту.

Финансирование свёртывается, опять же.

Надо убить сразу двух зайцев: и учителей с учениками реабилитировать - теперь же всё и всех переучивать надо! И финансирование полноводными реками вернуть в кисельные берега "языковедов".

Принцип "Где б ни работать, главное - НЕ работать!" торжествует.