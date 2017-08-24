NG.kz В МОН прокомментировали ситуацию с отзывом 200 грантов



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:32 "Национальный центр тестирования Министерства образования и науки РК выдал гранты в соответствии с действующим законодательством, с учетом всех приоритетных категорий лиц, в том числе лиц, имеющих преимущественное право. Эти сертификаты, то есть свидетельства о присуждении грантов, по инструкции были направлены в базовые вузы еще на прошлой неделе", - комментирует ситуацию руководитель Наццентра тестирования Рамазан Алимкулов.

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