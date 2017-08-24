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§ NG.kz
В МОН прокомментировали ситуацию с отзывом 200 грантов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Национальный центр тестирования Министерства образования и науки РК выдал гранты в соответствии с действующим законодательством, с учетом всех приоритетных категорий лиц, в том числе лиц, имеющих преимущественное право. Эти сертификаты, то есть свидетельства о присуждении грантов, по инструкции были направлены в базовые вузы еще на прошлой неделе", - комментирует ситуацию руководитель Наццентра тестирования Рамазан Алимкулов.
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экзаменатор
Re: В МОН прокомментировали ситуацию с отзывом 200 грантов




Отправлено: 24.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
го в Россию скорее?
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