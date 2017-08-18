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Марина Шептухина
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 18.08.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день дорогая редакция . Подскажите пожалуйста , как ограничить в правах работающего члена семьи (мужа ) , который подсел на тотализатор и игры . Как правомерно его жене сделать так ,чтобы банк не выдавал ему кредиты. Как семье поставить игромана на учет

разъяснения по браку
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 18.08.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китай:

Цитата:
Китай:
Купил телефон мейзу М3 в магазине Фора.Долго не радовался,через 2 месяца сам по себе начал отключаться гнать.Сдал этот телефон по гарантии на ремонт в Норд трейдинг. Написал заявление что отказываюсь от ремонта.Так вот как там сказали что сначала сделают диагностику а потом отправят запрос к официалам Мейзу.


Вам нужно сделать экспертизу в специализированной организации. В экспертом заключении должно быть указано ,что брак производственного характера. за экспертизу платите ВЫ. После пишите письмо претензию прикладывайте нотариальную копию экспертного заключения (оригинал храните для себя ) в письме просите произвести замену и компенсировать расходы связанные с экспертизой . ждете по закону в течении 15 дней ответ , желательно письменный. Если вам отказывают пишите исковое заявление в суд.

Vit
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 18.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
разъяснения по браку:
Вам нужно сделать экспертизу в специализированной организации


Что за бред, гарантия даётся или от производителя или от торговой сети. Никаких экспертиз или иных доказательств не требуется, если нет каких либо видимых повреждений или подозрений по манипуляции программного обеспечения, таковые должна компания сама установить и доказать. Телефон должны просто по гарантии отремонтировать, при 3-ей поломке подлежит замене по международному праву потребителя. Как всё запущено.... Не то что в СССР.

Vit
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 18.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марина Шептухина:
Добрый день дорогая редакция . Подскажите пожалуйста , как ограничить в правах работающего члена семьи (мужа ) , который подсел на тотализатор и игры . Как правомерно его жене сделать так ,чтобы банк не выдавал ему кредиты. Как семье поставить игромана на учет

В принципе вам нужно обратиться в банк и переоформить вас счёт на себя, если не прокатит, полностью поменять счёт и открыть новый. Только я сомневаюсь, что это поможет. Лучше обратиться к помощи специалиста. Если не ошибаюсь, игромания считается заболеванием (хотя в Казахстане не уверен) и можно принудительно определить на лечение... Удачи

Аноним
Новости сайта и форума




Отправлено: 21.08.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые власти нашего города!!! Скажите пожалуйста когда будет асфальт в частном секторе центра города т.е. в периметре Чехова-Дощанова- Железнодорожная- Гоголя. Весь частный сектор военного городка, мкрн Северозапад постелили асфальт, а в центре нет асфальта. Детей жалко которые после дождя идут в школы, детсады, может хоть щебень насыпать

Евгений Жуков
Новости сайта и форума




Отправлено: 24.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контролеры ходят по домам и предупреждают об отмене двух тарифных счетчиков с сентября, якобы согласно поправкам закона от 11 июля 2017 № 89-6, но ничего такого не нашел в этом законе. Вы уже поднимали тему с счетчиками, было бы интересно услышать компетентных людей.
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