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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:27 Чтобы помочь двум костанайским семьям, участвующим в этом туре «Нужных денег», нужно собрать полмиллиона тенге. Только тогда мы сможем помочь двум славным малышам - Даше и Матвею. Оба ребенка уже участвовали в проекте.

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