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§ NG.kz
Не нарушить цикл лечения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы помочь двум костанайским семьям, участвующим в этом туре «Нужных денег», нужно собрать полмиллиона тенге. Только тогда мы сможем помочь двум славным малышам - Даше и Матвею. Оба ребенка уже участвовали в проекте.
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Алия
Re: Не нарушить цикл лечения




Отправлено: 24.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда перечислять? Где реквизиты?
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