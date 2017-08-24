Цитата: 112:

Сам поедь, почти память Героям, которые за тебя воевали такого..

Раздольный, мусульманское кладбище.

Там же найдешь муллу, попросишь, почитает молитвы..

-не, не пройдешь такая отмаска....отвезешь и покажешь....знаю точно, Героев Советского Союза хоронят иначе.... сам не раз ребят своих погибших отвозил до конечного пункта... есть строгая военкоматская разнарядка, выделяются казенные деньги.... где то на годовщину уже стоит капитальный памятник.... и не в деревне, как в твоем случае, а как минимум на районном кладбище или даже на городском кладбище,.... или брешешь как всегда.... или геройством твоего мнимого деда и не пахнет...

- .а что тут еще закоптил лампадкой....у вас в Раздольном много Героев Советского Союза?.... за меня никто не воевал....

-как бытует такая точка зрения.....Сталину не нужно было выкобениваться....а разделить СССРерию на две половинки....одну половинку до Урала отдать немцам, другую южную часть японцам.... через 20 лет обе половинки зажили бы коммунизме....