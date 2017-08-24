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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 359 из 360«1...357358359360»
Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Видимо Виталику, как и Марику, у вас обломилось. Теперь вот за пивасиком и поговорят, как дальше жить.))

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
михалыч:
Пусть дро..ит что есть мочи


не в бровь а в глаз.

Ну эксгибиоционизм, это его тема :lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пусть дро..ит что есть мочи

Хех..
Вот настоящее лицо сегодняшнего психолога в школе..
Вот оно самое..
Ну, разве это не стоило того чтобы раскрыть, какие у нас учителя в школах сидят и чем там очень личным учат детишек, хм, то есть не учат?
Это же просто пособие ходячее!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 14:39
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 14:53
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
начинается удаление комментов! По

Мистер Спортлото, плчему ты это говоришь Мне, не им?
Почему жалуешься теперь на них уже мне?
Я удаляю твои комментарии оскорбительного личного характера?
Для этого еще раз говорю, есть личка, есть номера телефонов, пожалуйте, обсудим личностные какие то обиды..
Только не нужно из себя корчить обиженного клоуна..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы ребятки из кампашки Ненависть, не даете мне порыбачить даже нормально..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Мереке Заканович, я тоже узнать окончательную правду о твоем деде....давай свози меня на могилу твоего де

Сам поедь, почти память Героям, которые за тебя воевали такого..
Раздольный, мусульманское кладбище.
Там же найдешь муллу, попросишь, почитает молитвы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ну эксгибиоционизм

Так что там в Транссельвании, ты что там, без конца мне пишешь?
Дракулу увидел?
А куда тебе..
Тут боишься в реале написать в личку, еще и дракула..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3846
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.08.17 - 15:03
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, перекопировал коммент чтобы наглядно показать кто там на том конце провода..
И то стерли!
Право признаюсь честно, мне даже копировать его стыдно было, о чем говорят наши женщины..
Ой, не наши, и скорее всего не женщины..
Вот это поворот..
Даже примитивные мужланы так не общаются..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3846
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.08.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сам поедь, почти память Героям, которые за тебя воевали такого..
Раздольный, мусульманское кладбище.
Там же найдешь муллу, попросишь, почитает молитвы..

-не, не пройдешь такая отмаска....отвезешь и покажешь....знаю точно, Героев Советского Союза хоронят иначе.... сам не раз ребят своих погибших отвозил до конечного пункта... есть строгая военкоматская разнарядка, выделяются казенные деньги.... где то на годовщину уже стоит капитальный памятник.... и не в деревне, как в твоем случае, а как минимум на районном кладбище или даже на городском кладбище,.... или брешешь как всегда.... или геройством твоего мнимого деда и не пахнет...
- .а что тут еще закоптил лампадкой....у вас в Раздольном много Героев Советского Союза?.... за меня никто не воевал....
-как бытует такая точка зрения.....Сталину не нужно было выкобениваться....а разделить СССРерию на две половинки....одну половинку до Урала отдать немцам, другую южную часть японцам.... через 20 лет обе половинки зажили бы коммунизме....
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 15:19
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо хоть про "дро..." не стерли..
Какое озверение..
И вот вы Кампашка , созданная мной на вашей Ненависти, это ваши последние аргументы?
То есть превратиться в каких то голодных падальщиков и показать кто вы есть на самом деле?
Ну нет уш, увольте, вставать на карачки как вы и так же на вас гавкать не собираюсь..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это же просто пособие ходячее!

Ты прав, ты пособие ходячие, ноющие и лгущее. :lol:
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Страница 359 из 360«1...357358359360»
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