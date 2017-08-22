Цитата: 1504:

Зато он вчера похвалил набережную и ресторанчик в котором обедал. Ему у нас НРАВИТСЯ!!!

Цитата: Змея Подколодная:

А англичанам город наш нравится))

Да эти буржуи все такие. Тактичные. Они никогда плохого не скажут (и рожу не скорчат)-им абсолютно всё фиолетово,как мы живём. Им же с нами не жить. А базары и сугробы,это экзотика,на которую можно посмотреть. Не знаю,что они в базарах находят,но сугробы у вас замечательные! С ароматом зимы (в силу сухости климата). В европах (даже на высотах) снег не пахнет