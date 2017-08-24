Моше Re: «Я паркуюсь, как осел» #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4338

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:04 Вот именно. Там судя по фото бардак и потоп - вечные ремонтные работы (на пересечении с Майлина же?), отсутствие ливневок, грязь, четкой границы и не определить - где там проезжая часть, а где что-то иное, тем более что бордюр там явно невысокий, на такой подвеске его можно и не заметить.

Грамотного адвоката в таком случае (хоть и понятно, овчинка выделки не стоит) - оспорил бы, основываясь на этой же фотографии.

Ну, это из той же оперы, что и "газоны" в костанайских дворах - неухоженные прилегающие территории поросшие сорняком и загаженные окурками, пивными бутылками и шприцами, которые облагородить и сделать по людски - не судьба, но если че, как штрафовать - так за здрасти.