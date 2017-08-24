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§ NG.kz
«Я паркуюсь, как осел»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» с номером 003 AS 03, который двумя передними колесами заехал на тротуар вдоль пр. Аль-Фараби в Костанае, наш фотокорреспондент сделал 9 августа 2017 года напротив здания проектного института. В ДВД Костанайской области такую парковку машины признали нарушением.
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§ antonK
Re: «Я паркуюсь, как осел»
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 24.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с требованиями пункта 12.2. ПДД РК стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, с полным или частичным заездом на него, разрешается легковым автомобилям при условии, что это не будет препятствовать движению пешеходов.

И чисто по человечески, я посмотрел бы на фотокорреспондента, который запарковал бы свой автомобиль правильно и при выходе из него нырнул бы в лужу !
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Рихард
Re: «Я паркуюсь, как осел»




Отправлено: 24.08.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да согласен с АнтономК данный пример не очень удачный оказался.. природные условия, а также необустроенность города зачастую нас вынуждают идти на нарушения.

§ Моше
Re: «Я паркуюсь, как осел»
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 24.08.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот именно. Там судя по фото бардак и потоп - вечные ремонтные работы (на пересечении с Майлина же?), отсутствие ливневок, грязь, четкой границы и не определить - где там проезжая часть, а где что-то иное, тем более что бордюр там явно невысокий, на такой подвеске его можно и не заметить.
Грамотного адвоката в таком случае (хоть и понятно, овчинка выделки не стоит) - оспорил бы, основываясь на этой же фотографии.
Ну, это из той же оперы, что и "газоны" в костанайских дворах - неухоженные прилегающие территории поросшие сорняком и загаженные окурками, пивными бутылками и шприцами, которые облагородить и сделать по людски - не судьба, но если че, как штрафовать - так за здрасти.
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кустанаец
Re: «Я паркуюсь, как осел»




Отправлено: 24.08.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
данное тоо насколько помню ,
выиграла тендер на кронирование и обрезку деревьев,

§ Обликоморале
Re: «Я паркуюсь, как осел»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3577
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.08.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя, фотокорреспондент извините, об**ся.
Конечно, если подходить с буквы закона, то да. Ура,вычислил нарушителя, бегом в полицию, пусть раскошелится.
Но, как там можно по другому припарковаться, если там парковочное место есть обычная лужа?
Чисто по человечески, вы не правы. Да и статью, глядя на это безобразие, надо было писать в другом ракурсе. Но вы пошли по пути наименьшего сопротивления. Огромный вам МИНУС!!!
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Маркс
Re: «Я паркуюсь, как осел»




Отправлено: 24.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
данное тоо насколько помню ,
выиграла тендер на кронирование и обрезку деревьев,

Это отягчающие обстоятельства. Наказать, нельзя помиловать.

§ antonK
Re: «Я паркуюсь, как осел»
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 24.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так выходит же нет нарушения.
я вот копипастил из сети:

В соответствии с требованиями пункта 12.2. ПДД РК стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, с полным или частичным заездом на него, разрешается легковым автомобилям при условии, что это не будет препятствовать движению пешеходов.
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§ Обликоморале
Re: «Я паркуюсь, как осел»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3577
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут видос попался, тоже про парковку и последствия ))
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* bgb
Re: «Я паркуюсь, как осел»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3637
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сам так вставал после дождя. и этот крузак парканулся не потому, что так захотел, а вынужден был. автору надо было сначала в ситуацию вникнуть, а не руководствоваться эмоциями!
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