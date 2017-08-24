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§ NG.kz
Крошки мои - для вас
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехала гостья, не чуждая кулинарии. Особенно хороша тем, что охотно готовит сама. Два дня выпекает крамблы - простой и вкусный десерт, который к тому же можно совершенствовать, кажется, до бесконечности.
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§ kbkz1980
Re: Крошки мои - для вас
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда закончатся эти иностранные названия
Этот десерт всегда назывался пирог-затеруха
Вся суть в песочной крошке.
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§ 74
Re: Крошки мои - для вас
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4267
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 24.08.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Когда закончатся эти иностранные названия
Этот десерт всегда назывался пирог-затеруха
Вся суть в песочной крошке.

У нас его называют "куха", от немецкого кухен.
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§ Медный
Re: Крошки мои - для вас
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

вкусно получается
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§ Медный
Re: Крошки мои - для вас
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это другой рецепт оказывается :-o есть рецепт где тесто замораживается и трётся на тёрке
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* drakon
Re: Крошки мои - для вас
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,Виталя, попробует - Затируху... :lol:
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§ Vital
Re: Крошки мои - для вас
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4499
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опасно пробывать. Лиля не любит тех кто много кушает еще и сладкое. Я пожалуй на встречи буду только чай пить 😢😭
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§ kbkz1980
Re: Крошки мои - для вас
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,Виталя, попробует - Затируху

Дракоша,тебе шарлотка ,пеку я часто хватит всем картинок с пирогами :lol:
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* drakon
Re: Крошки мои - для вас
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой спасибо,Дорогая!... :oops:
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§ Обликоморале
Re: Крошки мои - для вас
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3577
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Советую еще приобрести такую скалку )
Как раз для выпечки..

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