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Маркс:
Да-да. Когда большевики отменили крепостное право.
Большевики не отменили крепостное право - они его вернули.
А отменили его в 91 году, да и то далеко не на всей территории бывшей РИ.
Цитата:
1504:
Государство, может привлечь их к ответственности, но рычаги воздействия, к сожалению, очень несовершенны.
Рычаги не то чтобы несовершенны, они разумно ограничены - принудительный труд у нас слава богу запрещен.
Цитата:
1504:
Женится такой папаша второй раз, - берёт фамилию жены - и- вуаля! нет у него прошлого, ни жены, ни детей.
В смысле?
ИИН у него тоже изменяется, да?
Или вы думаете что его по паспортным базам невозможно отследить?
Святая простота. ))))