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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

походу надо брать пример с лучших на форуме и тоже постить жрачку... хотя вроде тренд прошёл на сей заскок :-)
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курей уже много месяцев не ел, всё как то по филе свиному заморачиваюсь :lol:
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1151
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.08.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И давай не будь таким гниловатым то..

Вот такие советы даёт Король гнилости! Надо заскринить и тыкать носом...Цитата:
112:
С вами не кыпшаками не построить нормальное общество

А вот такое разве не подпадает под разжигание? Не попахивает нацизмом?
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1151
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.08.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Блин вот иногда реально это бесит..

Ну набери в рот фекалий и плюнь всем в лицо!Цитата:
112:
а не специальную для жалоб тут статью и начинается..

И начинается удаление комментов! Потому как ты корова неприкосновенная для редакции НГ. Сколько уже комментов про тебя удалили, не считал? Я даже как-то удивился, что даже флуд модерировать стали. Да уж...
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.08.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

некоторым можно делать такие высказывания... кыпшакам можно :lol:
в конституции так написано :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 24.08.2017 - 10:10]
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 24.08.17 - 10:12
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1151
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.08.17 - 10:12
Комментарий проходит проверку.
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* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3843
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.08.17 - 10:20
Комментарий проходит проверку.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1151
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.08.17 - 10:23
Комментарий проходит проверку.
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* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3843
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.08.17 - 10:24
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 358 из 358«1...356357358
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