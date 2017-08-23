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§ NG.kz
Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10 дней позже, чем обещали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29363
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой мост между Костанаем и Затобольском закрыли для проезда 18 августа. Причина - работы по замене канализационного коллектора. Сегодня вечером на перекрестке ул. Набережной с ул. Тауелсиздик еще гудели экскаваторы и тракторы.
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международник
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 23.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы даете информацию, затрагивающую нац.интересы республики...
А что будет, если этой информацией воспользуются в своих интересах некие силы?
Вот и я не знаю... :-x

§ seroff
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 23.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а согласования я понял так уже не в моде или все сторонние организации не знают где и что у них проходит за то Союз хаят никогда столько времени не тратили на ремонт взять ту же Майлина одни п******лы в управлениях что Ссу ,что крахтелеком ,что акимат,что холодные сети .
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§ Добринцофф
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5382
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительно ,что для этих работ выбрали конец августа,когда на улице сухо и тепло.
Могли бы ведь как всегда где то в начала ноября так что-бы с дождём и мокрым снегом,ну или в декабре по морозцу,как например брусчатку в затоболовке ложили с паяльными лампами.

[Исправлено: Добринцофф, 23.08.2017 - 21:38]
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костанаец
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 23.08.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот ничему подрядчиков не учят происшествия, где откосы (не знаю как они правильно называются) хороший дождь, и стена песка поплывет в котлован

§ Затоболец
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 23.08.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно 1 сентября? Хоть правду сказали "примерно". А так ведь понятно было, что не успеют за несколько дней. А теперь можно хоть два месяца делать. Им вот, кабельная канализация мешает, еще газопровод. А нельзя было это все спрогнозировать, разработать проект, согласовать со всеми службами. Ну вот как всегда проектная документация делается для отчетности, а не для правильной установке задач для выполнения технических работ. А рабочим приходиться работать со словами "раскопаем, увидим, а дальше видно будет".
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§ peshexod
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3258
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 24.08.17 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
вот ничему подрядчиков не учят происшествия, где откосы

Заказчики и контролирующие тоже не помнят трагедию, потому что наказали тогда далеко не всех виновных.
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§ Затоболец
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 24.08.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
международник:
Вы даете информацию, затрагивающую нац.интересы республики...
А что будет, если этой информацией воспользуются в своих интересах некие силы?
Вот и я не знаю...


В нашей стране давным-давно все национальные интересы в частных компаниях, ну как модна сейчас говорить "Государственно-частное партнерство" (даже разработан Закон РК), которые имеют доступ ко всей, ну, почти ко всей, инженерной инфраструктуре Казахстана.

Так что не переживайте, все будет хорошо :-)
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Ер
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 24.08.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед закрытием моста, могли бы отремонтировать новый светофор между Затобольском и Заречным, который проработал всего ничего.

§ Vital
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта проблема везде . и в РФ. Только кроме татарии где сначало делают обьезд АСФАЛЬТОВЫЙ. Удивительные люди. Неспроста я на нашу Лилю глаз положил. Ведь она критикует жестко ну по делу. И вчк правильно в теме про сабантуй говорила: ( вам русским далеко до татаров) добавлю уже от себя ( вам казахам ваще недосигаемо до татаров)
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гость
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 24.08.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё им что-то мешает, танцоры хреновы. На объекте тишина, это даже на фотках видно, со всех ракурсов техника застывшая, в кабинах никого, курят кто на трубах , кто наверху.

§ Затоболец
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 24.08.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Всё им что-то мешает, танцоры хреновы. На объекте тишина, это даже на фотках видно, со всех ракурсов техника застывшая, в кабинах никого, курят кто на трубах , кто наверху.

А это потому, что нет задачи, а если нет задачи - нет четкого плана, вот и время для перекура. А на перекуре проекты в головах проектируются :lol:
Профайл

мимопроходящий
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 24.08.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О тема пусть хоть до октября закроют,спокойно пробежку до затоболовки без выхлопов и газов пробежать.
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