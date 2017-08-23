Затоболец Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10... #5





(Пользователи) Сообщений: 37

Регистрация: 03.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:33 Примерно 1 сентября? Хоть правду сказали "примерно". А так ведь понятно было, что не успеют за несколько дней. А теперь можно хоть два месяца делать. Им вот, кабельная канализация мешает, еще газопровод. А нельзя было это все спрогнозировать, разработать проект, согласовать со всеми службами. Ну вот как всегда проектная документация делается для отчетности, а не для правильной установке задач для выполнения технических работ. А рабочим приходиться работать со словами "раскопаем, увидим, а дальше видно будет".