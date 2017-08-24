Цитата: 112:

Блин вот иногда реально это бесит..

Ну набери в рот фекалий и плюнь всем в лицо!Цитата: 112:

а не специальную для жалоб тут статью и начинается..

И начинается удаление комментов! Потому как ты корова неприкосновенная для редакции НГ. Сколько уже комментов про тебя удалили, не считал? Я даже как-то удивился, что даже флуд модерировать стали. Да уж...