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§ NG.kz
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29363
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации. Такая норма предусмотрена в законопроекте, который этой осенью поступит на рассмотрение в Мажилис. В кулуарах заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев отметил, что проект закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях должен быть принят в Казахстане до конца этого года.
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§ Змея Подколодная
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый

Интересно Вы рассуждаете)))) А если я не хочу регистрировать брак , ни в церкви, ни в ЗАГСе. Это мое личное дело, я так считаю. Государство будет лезть в мою личную жизнь?))) Это прискорбно, товарищи! Ой, простите, товарищи остались в СССР, сейчас же одни господа))) А кто будет проверять, по религиозным мотивам я в браке или просто это сосед по кровати?))) Что твориЦЦа, никакой личной жизни, как сказала, всем известная героиня фильма - "Профсоюз должен знать все все!")
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* Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9126
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А если я не хочу регистрировать брак , ни в церкви, ни в ЗАГСе. Это мое личное дело, я так считаю.

Как говорят юристы, брак нужно регистрировать, чтобы не было проблем при разводе. Ну или смерти. Когда всё гладко и родственники (потенциальные наследники) нормальные - тогда ничего и не нужно. Но этого гарантировать никто не может.
А так, например, живёте вдвоём, квартира пополам. Тут один из супругов умирает. А доля умершего, по закону, отходит его родственникам.

[Исправлено: Victor Yang, 23.08.2017 - 14:14]
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1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Каким боком казнокрады и неплательщики налогов соотносятся с заботой государства о детях?

Тем, что государство о себе не всегда заботится.
Цитата:
Бывалый:
Защита и забота - это в том числе и принуждение родителей заботиться и обеспечивать своих детей, а не бросать процесс их выращивания и воспитания на самотек.

Святая простота. Сколько бродит по свету горе-родителей, с печатью в паспорте, которым по..... понуждение. Пьют, не работают, или просто игнорируют собственных детей. Да. Государство, может привлечь их к ответственности, но рычаги воздействия, к сожалению, очень несовершенны. Женится такой папаша второй раз, - берёт фамилию жены - и- вуаля! нет у него прошлого, ни жены, ни детей.
Цитата:
Бывалый:
Вот уж воистину достойная воспитанница совка, вечно жаждущая халявы и неспособная к самостоятельной жизни.

Глупый, вы писака!!!!))) Если бы я ждала халявы, давно сдохла бы с голоду, а так... жива! С крепким здоровьем, Красивым телом, надёжной крышей над головой и крепкой семьёй! Этого желаю и вам!

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А если я не хочу регистрировать брак , ни в церкви, ни в ЗАГСе. Это мое личное дело, я так считаю. Государство будет лезть в мою личную жизнь?)))

Защита ваших прав - отнюдь не ваша личная жизнь.
Личная жизнь - это с кем вы и в какой позе.
К необходимости регистрации отношений сие не имеет никакого отношения.
Не путайте разные вещи в одну кучу.
Необходимость регистрации отношений - это чисто правовой, юридический, вопрос.

Маркс
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Фамилии у простолюдинов появились, собственно, при советской власти только.

Да-да. Когда большевики отменили крепостное право.

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да-да. Когда большевики отменили крепостное право.

Большевики не отменили крепостное право - они его вернули.
А отменили его в 91 году, да и то далеко не на всей территории бывшей РИ.
Цитата:
1504:
Государство, может привлечь их к ответственности, но рычаги воздействия, к сожалению, очень несовершенны.

Рычаги не то чтобы несовершенны, они разумно ограничены - принудительный труд у нас слава богу запрещен.
Цитата:
1504:
Женится такой папаша второй раз, - берёт фамилию жены - и- вуаля! нет у него прошлого, ни жены, ни детей.

В смысле?
ИИН у него тоже изменяется, да?
Или вы думаете что его по паспортным базам невозможно отследить?
Святая простота. ))))

1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ИИН у него тоже изменяется, да?

Неизменным останется только желание НЕ ПЛАТИТЬ детям от первого брака.. Вообще - то речь- цитата :"в кулуарах заседания правительства" министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев вёл не о том, что браки НАДО регистрировать, а о том, что бы наказывать за религиозные браки без регистрации. Это совершенно другой вопрос, а не тот, который вы тут мусолите.

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
вёл не о том, что браки НАДО регистрировать, а о том, что бы наказывать за религиозные браки без регистрации.

А, то есть по-вашему введение наказания за НЕ-регистрацию брака никак не подстегнет к осуществлению его регистрации, да?
Забавно.
Вас когда наказывают за нарушение чего-либо - это не побуждает вас в дальнейшем не нарушать?
Вам нравится что вас раз за разом наказывают за одно и то же?
Вы любительница ходить по одним и тем же граблям?

1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А, то есть по-вашему введение наказания за НЕ-регистрацию брака никак не подстегнет к осуществлению его регистрации, да?

Вы умышленно твердите одно и тоже претворяясь глухим? Никто не собирается наказывать за не-регистрацию брака. Наказывать собираются за религиозный брак без регистрации. Скорее всего кара постигнет учреждения культа, но никак не брачующихся. Ибо их нечем наказать. НЕТУ)) таких механизмов)))))))))))))))))))

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Ибо их нечем наказать. НЕТУ)) таких механизмов)))))))))))))))))))

Что значит нечем их накпзать?
А штрафы и прочие адмнаказания?

1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 24.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что значит нечем их накпзать?
А штрафы и прочие адмнаказания?

:lol: :lol: :lol: :lol: Пришёл домой участковый, заглянул под одеяло... :-o Вы спите не одна и без свидетельства о браке???? Вот вам 15 суток!!!!

* Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9126
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.08.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Пришёл домой участковый, заглянул под одеяло... Вы спите не одна и без свидетельства о браке??

Вы говорите о разном. Бывалый - о теме, т.е. про совершение обряда религиозного бракосочетания без регистрации гражданского брака. А ты - просто о сожительстве без регистрации гражданского брака. Под термином "гражданский брак" я имею ввиду брак, зарегистрированный в ЗАГСе, а очень многие ошибочно называют так фактический брак или сожительство.
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