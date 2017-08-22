Цитата: Бывалый:

Каким боком казнокрады и неплательщики налогов соотносятся с заботой государства о детях?

Тем, что государство о себе не всегда заботится.

Цитата: Бывалый:

Защита и забота - это в том числе и принуждение родителей заботиться и обеспечивать своих детей, а не бросать процесс их выращивания и воспитания на самотек.

Святая простота. Сколько бродит по свету горе-родителей, с печатью в паспорте, которым по..... понуждение. Пьют, не работают, или просто игнорируют собственных детей. Да. Государство, может привлечь их к ответственности, но рычаги воздействия, к сожалению, очень несовершенны. Женится такой папаша второй раз, - берёт фамилию жены - и- вуаля! нет у него прошлого, ни жены, ни детей.

Цитата: Бывалый:

Вот уж воистину достойная воспитанница совка, вечно жаждущая халявы и неспособная к самостоятельной жизни.

Глупый, вы писака!!!!))) Если бы я ждала халявы, давно сдохла бы с голоду, а так... жива! С крепким здоровьем, Красивым телом, надёжной крышей над головой и крепкой семьёй! Этого желаю и вам!