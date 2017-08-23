Цитата: Мишаня:

На Дне города, говорите? Может и правильно, но слух уж сильно режет. На Крышке города тоже не звучит. Может, в День города - правильно? Простите за оффтоп

шо ты придираешься, не Оксфорд, же она закончила, наверное обычный наш ВУЗ, для нее то какая разница на дне города или в день города, ты то понял что будет сабантуй, вот и все.