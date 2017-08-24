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§ NG.kz
Ровесники старого дома
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29363
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О сухостое рядом с домом № 2 по ул. Кочубея «НГ» сообщила жительница Костаная Елена РОМАНОВА. С этой улицы начинался когда-то район КЖБИ. Сейчас трех- и четырехэтажки - самые старые дома в микрорайоне. Деревья, растущие возле них, сажались жителями в первые годы после заселения. Не все тополя, клены и карагачи сохранились в приличном состоянии, некоторые и вовсе погибли.
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* Ваш земляк
Re: Ровесники старого дома
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1151
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.08.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там раньше домоуправление хорошее было. Ключевое слово - было...
Профайл

Земеля
Re: Ровесники старого дома




Отправлено: 24.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Там раньше домоуправление хорошее было. Ключевое слово - было...

Наши дома такие старые. Ключевое слово, что их дом на баланс, ни один ПКСК себе брать не захотел,
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