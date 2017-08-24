NG.kz Ровесники старого дома



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:46 О сухостое рядом с домом № 2 по ул. Кочубея «НГ» сообщила жительница Костаная Елена РОМАНОВА. С этой улицы начинался когда-то район КЖБИ. Сейчас трех- и четырехэтажки - самые старые дома в микрорайоне. Деревья, растущие возле них, сажались жителями в первые годы после заселения. Не все тополя, клены и карагачи сохранились в приличном состоянии, некоторые и вовсе погибли.

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