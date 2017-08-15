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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если у нас вдруг ввести аналог материнского капитала как в России, рождаемость пробьёт потолок и улетит на Луну, я тебя уверяю.

Не надо тут никого ни в чем уверять.
Тут надо высказывать свое мнение и все.
А рождаемость у нас итак улетает на луну.
Без всяких маткапиталов.
Полным полно семей с 4-5-6 детьми и причем они и не собираются останавливаться.
В той же россии приезжающие мигранты рожают так что мест на всех не хватает и при этом им ни разу не светит маткапитал.
Не в маткапитале дело.

§ Змея Подколодная
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ВКО приостановили запись на программу переселения в Россию: перебор желающих

Цитата:
В состав рабочей группы Генконсульства России в Усть-Каменогорске входят всего три человека, и они физически не справляются с наплывом документов.

https://informburo.kz/novosti/v-vko-priostanovili-zapis-na-programmu-pereseleniya-v-rossiyu-perebor-zhelayushchih.html?utm_source=ok.ru&utm_medium=news&utm_campaign=nf
Профайл

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 23.08.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Прелестно.
В России больше нет дополнительных людей, способных принимать документы по госпрограмме. )))))
Вот о чем я и говорил: Россия строит препоны чтобы не способствовать переселению русских из казахстана в россию.
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