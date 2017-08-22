Житель Солнца Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны? #45





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Регистрация: 21.06.11 (Пользователи) Отправлено: - 22:59 Цитата: Бывалый:

кому попало невзирая на его образование и достаток?

Таки представьте себе - да! Кому попало. Даже лотерею разыгрывают. Грин Карта называется. Думаю слыХали.

А в конце 80-х-начале 90-х, кто говорил - я политический, того принимали с распростертыми объятиями. Лично знаю таких.

Более того я вам скажу, что если вы против нынешней власти, что-нибудь продекларируете и попросите политубежище, то и вас примут. Без золотого мозга и дельного образования.