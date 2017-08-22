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§ NG.kz
Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время как Россия все глубже сползает в рецессию, изменилась категория россиян, покидающих страну. Сегодняшние эмигранты – это ни малообразованные русские, уезжавшие после падения Советского Союза, ни политические интеллектуалы, которые эмигрировали с 2012 года. Вместо них нынешняя волна состоит в основном из врачей, инженеров, ученых, предпринимателей и преподавателей.
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§ Житель Солнца
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
Житель Солнца


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Сообщений: 312
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 23.08.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
кому попало невзирая на его образование и достаток?

Таки представьте себе - да! Кому попало. Даже лотерею разыгрывают. Грин Карта называется. Думаю слыХали.
А в конце 80-х-начале 90-х, кто говорил - я политический, того принимали с распростертыми объятиями. Лично знаю таких.
Более того я вам скажу, что если вы против нынешней власти, что-нибудь продекларируете и попросите политубежище, то и вас примут. Без золотого мозга и дельного образования.
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§ 112
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
112


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Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:
Ни образования, ни желания интегрироваться, за 20 лет таки не выучила местную речь. Без надобности, вернее лень. Живут по принципу нас здесь хорошо кормЮт, но всё плохо.

Совсем как выезжающие из Казахстана..
Профайл

Бывалый
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 23.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:
Даже лотерею разыгрывают. Грин Карта называется.

Аааа.
Ну да.
Там у них все честно честно.
Не то что у нас.
Такая большая а в джинов верите. ))))
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