112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5341





(Пользователи) Сообщений: 6087

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:38 Все, все скушал..

Была на этот раз покупная курица, запеченная в духовке и гарнир рошки..

Или макароны..

Ну особо рьяные называют их еще бешбармаком, тесто ж..

Мисс Скандалистка это называет так..

Жаль не сфотал, писал и незаметно все слопал..