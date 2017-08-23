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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, все скушал..
Была на этот раз покупная курица, запеченная в духовке и гарнир рошки..
Или макароны..
Ну особо рьяные называют их еще бешбармаком, тесто ж..
Мисс Скандалистка это называет так..
Жаль не сфотал, писал и незаметно все слопал..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, коммент про мужа куда то исчез..
Как тебя то торкнуло в Пэнсильвании..
Дракула что ли там за тобой гонится?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, домофоны оплатил, свет вода горячая холодная тоже, газ еще надо и кабельные..
А удобно ЕРЦ придумади и что самое главное, стали вмиг миллиардерами..
Я через Каспий плачу оттуда, а то там комиссия..
Профайл

Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор. у меня это,
- что это?
Ну провалы в памяти.
- и как часто?
Что часто?
-ну провалы?
какие провалы?
:lol: :-)
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Страница 357 из 357«1...355356357
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