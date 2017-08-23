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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 22:17
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментатор удален модератором.

Ну все, усбагоились под вече и хватит гнать..
Кстати как там в Румынии погода сейчас?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас наконец то отключили холодную воду до завтра.
Так что сейчас нет никакой и бойлер бесполезен..
Если только с клапана отлить..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приднестровье, гагаусы, цыгане..
Какой там пестрый набор то людишек..
Говорят Киркоров тоже румын..
Нато форева типа..
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Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гонишь то ты, а я на сотке пароль не вбивал ;-) сам то чё врал про постоянный вход с региного, а?
вот она пришла весна как паранойя :lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
сам то чё врал про постоянный вход с региного, а?

Где и что врал?
Научись не врать сам..
Если вошел было, но потом набирал цыфры и ник и причем любой, получался региненный, так не пропускало и выхода не было.
Это было..
А ты опять что то там не понял?
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Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спам во флуде :lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

О, румын где то скопипастил что то там вумное про медицину..
С Женского сайта??
Цитата:
Гость:
Как вернуть мужа! kakvernutmuzha

О, как вернуть миня, к тибе??
Уже на латиннице или это по румынски?
Да..
Тебе там нечем заняться что ли?
Ты давай секретов всех не раскрывай, вчера фильм видел Говорящие с ветром, там говорили кодом езыка племени Наваха..
Как вернуть миня..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю вы что то напряжОнные какие то..
Или наряжОнные..
Ряженные..
Не устали суслики?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если только с клапана отлить..

Попробовал для интереса, с клапана однако не отольешь..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Европы едят..
Тут хают их по полной как Соловьев или Киселев, но тем не менее только Ивропа..
В Рудный побоялся ехать 40 км, побежал к дядюшке Сэму жаловаться..
Да уш..
Нет ни моральных принцыпов, нет ни своей чести..
Тут они нам рассказывают как там все плохо, а туда уедут и улыбаются им, исполняют их гейские законы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Как вернуть мужа! kakvernu


А может снова все начать, я ни магу тъебя тъерять, я ни магу тъебя тъерять, о как мне быть..?

Между прочим мне Серов нравился..
Голос это что то..

Но лишь коснусь стекла рукой
И тут же тает образ твой Мадонна...
Глаза закрою, снова мне
Вода рисует на окне печаль твою, Мадонна..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старые добрые песни..
А эта - У Светки Соколовой день рожденья , ей сегодня 300 лет..
Господи..
Я никогда не думал что мне будет столько когда то..
Думал что ха песня про старушенцию..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Ивропа он поехал..
Опа опа, Америка Ивропа, Индия Китай, а нука вылетай!

Вообще кто хает без умолку Ивропу и Омеригу, нужно запретить выезжать туда, не находите?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня повеселился от души..
Безумно рад что создал очередной клуб по интересам..
Как ни странно, у бесхребетных они тоже бывают, кого то жена дома сковородкой бьет, кого то на работе унижают..
Ну собираются потихоньку и анонимно тут на форуме все вместе и находят таки врага!
Сливают свою смелость и ненависть в интернете!
Хорошо вам ее дал дядя Сэм, а то что бы делали без него..
А тут можно чувствовать себя диванным Орлом!
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