Сегодня повеселился от души..

Безумно рад что создал очередной клуб по интересам..

Как ни странно, у бесхребетных они тоже бывают, кого то жена дома сковородкой бьет, кого то на работе унижают..

Ну собираются потихоньку и анонимно тут на форуме все вместе и находят таки врага!

Сливают свою смелость и ненависть в интернете!

Хорошо вам ее дал дядя Сэм, а то что бы делали без него..

А тут можно чувствовать себя диванным Орлом!