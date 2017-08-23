/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 355 из 356«1...353354355356»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
За непристойное поведение меня отчислит жалующаяся кампашка с этого форума..
А что, если бы я был ябедой, я бы начал именно с этого..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Сальвадора дали в 15 лет выгнали из монашеской школы за непристойное поведение..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Греческий миллиардер Аристон Онансис прогуливал уроки, а однажды в сердцах даже ущипнул свою учительницу.. За это его, за непристойное поведение естественно, выгнали из школы.
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще..

«По своему характеру – упрямый, настойчивый, ленивый. Грубый. Мешает проведению уроков, шалит. Домашние задания письменные выполняет очень плохо, а то и совсем не выполняет. Тетради имеет неряшливые, грязные, с надписями и рисунками», – писал классный руководитель Иосифа Бродского при переводе его в пятый класс. В седьмом классе Иосиф остался на второй год, а потом и вовсе бросил школу. Зато получил Нобелевскую премию по литературе!
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свое время были отчислены из университетов самые знаменитые современные миллионеры за непристойное поведение..
Марк Цукерберг (основатель “Facebook”), Стив Джобс (основатель “Pixar” и “Apple”) и Билл Гейтс (основатель "Micro-Soft").
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Моя личка открыта, чего не пишешь?

Ты что, уже в Молдавии?
Ну ну..
Отмазался красиво..
В Рудном побоялся взять интервью, так что ты хочешь теперь?
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще накопал..

Преподаватели считали неспособными учениками: Луи Пастера, Пьера Кюри, Карла Линнея, Сэмюэла Морзе, Александра Герцена, Джорджа Байрона, Эдгара По, Николая Гоголя, Николая Лобачевского, Чарльза Дарвина, Оноре де Бальзака, Роберта Бернса, Вальтера Скотта, Уинстона Черчилля.
Бросили школу за непристойное поведение или никогда не учились в университетах: Бенджамин Франклин, Андрей Тарковский, Джером К. Джером, Марк Твен, Теодор Драйзер, Уильям Шекспир, Джордж Вашингтон, Федор Достоевский, Бернард Шоу, Чарли Чаплин, Рассел Кроу, Марлон Брандо, Аль Пачино и многие другие.
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть непристойное поведение мы видим есть только у личностей..
У серой толпы оно одинаково..
Так стоит ли Это скрывать и становиться с вами вровень, с серыми и безликими?
Бесхребетными?
Профайл

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зацепило конкретно.

Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КЦитата:
112:

Поясню для твоей паранойи.
Незареген потому что с сотки пишу.
Интересно, если я тебе поясню, то ты поймёшь в чём логичаская твоя ошибка?
привёл примеры ты отличные, но тут факты и ты их трак уешь как тебе выгодно, а следовательно манипуляция и ложь. Где все остальные из этой массы неделавших уроки и ведущие себя не по "уставу? Все джобсы и дали. Успокойся нытик-пургомёт
да на форуме я недавно, но и тут могу уличить тебя во лжи. Буквально с месяц назад заметил что ты писать начал региным а до этого что? Не уж то боялись своих же высказываний :lol:
ной детка, ной! :-P

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кордебалет от оцифрованного продолжается.
Вот его штырит то.
А может он еще и на наркоте.
Пора бы проверить этого чела, провохранительным органам.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ыыыыыы...
Хва мне бухим писать.
Проспись сначала трус и лгун.
Ты уже не видешь что тебе пишут, своими фантазиями под кайфом обитаешь.
Мдя...
Поди уже всех модеров и ОК достал своими доносами.
У кого что болит, чем живет, о том и говорит.
Сексот ты вопшем.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И эта безличность, себя еще личностью считает.
Шизофрения на литцо.
И прогрессирует постоянно.
Флуд дали на откуп больному человеку.
Жесть ))))))))))

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Поясню для твоей паранойи.
Незареген потому что с сотки пишу.

Хватит только гнать то ога?
У меня с сотки прекрасно входит и выходит..
Мельтешишь ну и мельтеши..
Только дурака то не включай..
Или тоже БАлгария уехал и там связь дарахая?
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Ну ответить не смог, че теперь прибежал?
Как там Трансильвания то?
Туда доехал, в сторону Рудного ни пяди..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 355 из 356«1...353354355356»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 0
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх