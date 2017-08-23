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§ NG.kz
Находящихся под следствием казахстанцев предлагают предупреждать о прослушивании телефонных разговоров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках реформ уголовного процесса в Казахстане планируется находящихся под следствием граждан оповещать о негласных мероприятиях, проведенных в отношении них в процессе расследования, сообщил судья Верховного суда РК Ербол РАХИМБЕКОВ.
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kami
Re: Находящихся под следствием казахстанцев предлагают...




Отправлено: 23.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смех да и только, давайте зеков в турцию на отдых отправлять будем, а то им там тяжело в стесненных условиях живется.

§ Дантист
Re: Находящихся под следствием казахстанцев предлагают...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.08.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если о мероприятиях предупреждают, они автоматически перестают быть негласными. Иначе, это как внезапные проверки на предприятиях, график которых висит у каждого над столом :lol:
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