/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жилые дома Костаная начнут подключать к горячему водоснабжению 28 августа		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Жилые дома Костаная начнут подключать к горячему водоснабжению 28 августа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стандартная осенняя опрессовка на магистральных и внутриквартальных сетях ГКП «КТЭК» завершена. За время проверки труб на прочность водой под высоким давлением были выявлены 4 порыва и 32 дефекта.
Читать новость

костанаец
Re: Жилые дома Костаная начнут подключать к горячему...




Отправлено: 23.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тихо так. не спеша, к концу октября город будет подключен) если денег на газ хватит
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 2
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх