seroff Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 28.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:44 а согласования я понял так уже не в моде или все сторонние организации не знают где и что у них проходит за то Союз хаят никогда столько времени не тратили на ремонт взять ту же Майлина одни п******лы в управлениях что Ссу ,что крахтелеком ,что акимат,что холодные сети .