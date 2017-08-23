Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5320







Отправлено: - 21:12 КЦитата: 112:



Поясню для твоей паранойи.

Незареген потому что с сотки пишу.

Интересно, если я тебе поясню, то ты поймёшь в чём логичаская твоя ошибка?

привёл примеры ты отличные, но тут факты и ты их трак уешь как тебе выгодно, а следовательно манипуляция и ложь. Где все остальные из этой массы неделавших уроки и ведущие себя не по "уставу? Все джобсы и дали. Успокойся нытик-пургомёт

да на форуме я недавно, но и тут могу уличить тебя во лжи. Буквально с месяц назад заметил что ты писать начал региным а до этого что? Не уж то боялись своих же высказываний

ной детка, ной!