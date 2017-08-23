безумец Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут... #65







Отправлено: - 20:59 у меня куча знакомых в России,Германии,Белоруссии,Украине,,кто уехал в 90 годы - от нищеты и бедности бежали,кто в 2000 годы - мир увидеть и прижиться,,сейчас каждый второй - третий знакомый мечтает свалить из страны,но из за отсутствия денег и беготни по миграционным конторам выживают на местах за маленькую зарплату у частника,,родители детей, которые учатся в России,имеют достаток и не жалеют средств для проживания и обучения,а это в месяц не менее 500 долларов,в год-5000,за 4-5 лет обучения - примерно более 20 000 долларов,,вот и считайте сколько наших студентов сливают общим потоком на зарубежное обучение в год,,тут правильно заметили ,что в основном городские абитуриенты и едут за границу,у сельских родителей таких доходов на расходы студентов нет,,