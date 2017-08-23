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≡ Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидером по приёму казахстанцев являются российские вузы. Поступить в России на бесплатное обучение гораздо проще, чем в Казахстане, считают сами студенты.
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* 112
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня племяш военный летчик, в Челябе в летном на штурмана отучивается, вот понимаю, у него будущее.
Чего нет у нас, того нет..
Дядя родной его скотник там, у него какое оно будущее?
Молодым в 20 лет туда ушел ведь..
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Сергей
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот я то же подумываю о миграции, выбираю куда, вот говорят сейчас в РФ на Кавказском направлении экономика бурно растет Дагестан ,Чечня, и климат там очень хороши и дома дешево стоят, и работы валом, может туда попробовать? кто подскажет.

§ Алиса
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3567
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.08.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Джек:
Год за годом в казахских школах численность детей увеличивается

а как насчет качества? А качество как и численность в русских школах - уменьшается. И нафиг оно такое надо? В чем плюсы-то? Чем хвалитесь так громко?
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* 112
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
Дагестан

Один родич муж тетки там пропал, один однокашник..
Там разборки между россиянами, мужа тетки до сих пор не нашли.
Как уже 10 лет пропал..
Я бы безопасней купил бы небольшой домик в Москве на Рублевке или как новый комплекс там или в Питере..
Большинство костанайцев именно туда едут..
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Семен
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там разборки между россиянами, мужа тетки до сих пор не нашли.
Как уже 10 лет пропал..

так это же было когда чечены воевали, теперь то их усмирили, а работать некому не хотят работать, да и строится там много в Грозном и Гудермесе, по телеку показывали, мне кажется туда надо переезжать.

безумец
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня куча знакомых в России,Германии,Белоруссии,Украине,,кто уехал в 90 годы - от нищеты и бедности бежали,кто в 2000 годы - мир увидеть и прижиться,,сейчас каждый второй - третий знакомый мечтает свалить из страны,но из за отсутствия денег и беготни по миграционным конторам выживают на местах за маленькую зарплату у частника,,родители детей, которые учатся в России,имеют достаток и не жалеют средств для проживания и обучения,а это в месяц не менее 500 долларов,в год-5000,за 4-5 лет обучения - примерно более 20 000 долларов,,вот и считайте сколько наших студентов сливают общим потоком на зарубежное обучение в год,,тут правильно заметили ,что в основном городские абитуриенты и едут за границу,у сельских родителей таких доходов на расходы студентов нет,,

маета
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я бы безопасней купил бы небольшой домик в Москве на Рублевке или как новый комплекс там или в Питере..


ктобысумлевался.

75
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня племяш военный летчик, в Челябе в летном на штурмана отучивается,


врет напрополую.
гонит конкретно.

* 112
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен:
было когда чечены воевали, теп

Нет, никто там из россиян не воевал..
Просто человека не стало и все..
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