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Сообщений: 6071
Регистрация: 16.03.12
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|Отправлено: 23.08.17 - 20:52
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|А вот еще накопал..
Преподаватели считали неспособными учениками: Луи Пастера, Пьера Кюри, Карла Линнея, Сэмюэла Морзе, Александра Герцена, Джорджа Байрона, Эдгара По, Николая Гоголя, Николая Лобачевского, Чарльза Дарвина, Оноре де Бальзака, Роберта Бернса, Вальтера Скотта, Уинстона Черчилля.
Бросили школу за непристойное поведение или никогда не учились в университетах: Бенджамин Франклин, Андрей Тарковский, Джером К. Джером, Марк Твен, Теодор Драйзер, Уильям Шекспир, Джордж Вашингтон, Федор Достоевский, Бернард Шоу, Чарли Чаплин, Рассел Кроу, Марлон Брандо, Аль Пачино и многие другие.
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